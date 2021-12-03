Де-факто произошел аншлюс Беларуси, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия фактически присоединила к себе Беларусь. Из-за этого Украина получила 1 тысячу километров вражеской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра во время выступления в Раде, который транслировался в Youtube .

"Из-за де-факто аншлюса в Беларуси у нас добавились дополнительно свыше тысячи километров границы, которые нужно защищать, особенно в зимний период", - отметил Резников.

Он отметил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Противник уже применял серию невоенных мер: информационных, энергетических, экономических. Его цель спровоцировать внутреннюю дестабилизацию, которая ослабит нашу оборону", - сказал министр.