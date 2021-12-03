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Де-факто відбувся аншлюс Білорусі, - Резніков

Автор: Олександр Білоус

Міністр оборони Україна Олексій Резніков вважає, що Росія фактично приєднала до себе Білорусь. Через це Україна отримала 1 тисячу кілометрів ворожого кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра під час виступу в Раді, який транслювався у Youtube.

"Через де-факто аншлюс у Білорусі у нас додалися додатково понад тисячу кілометрів кордону, які потрібно захищати, особливо в зимовий період", - зазначив Резніков.

Він зазначив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Противник вже застосовував серію невійськових заходів: інформаційних, енергетичних, економічних. Його мета спровокувати внутрішню дестабілізацію, яка послабить нашу оборону", - сказав міністр.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Дениса Монастирський заявив, що для облаштування кордону з країною-агресором Росією та Білоруссю потрібно 17 млрд гривень.

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