Де-факто відбувся аншлюс Білорусі, - Резніков

Міністр оборони Україна Олексій Резніков вважає, що Росія фактично приєднала до себе Білорусь. Через це Україна отримала 1 тисячу кілометрів ворожого кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра під час виступу в Раді, який транслювався у Youtube.
"Через де-факто аншлюс у Білорусі у нас додалися додатково понад тисячу кілометрів кордону, які потрібно захищати, особливо в зимовий період", - зазначив Резніков.
Він зазначив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні.
"Противник вже застосовував серію невійськових заходів: інформаційних, енергетичних, економічних. Його мета спровокувати внутрішню дестабілізацію, яка послабить нашу оборону", - сказав міністр.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Дениса Монастирський заявив, що для облаштування кордону з країною-агресором Росією та Білоруссю потрібно 17 млрд гривень.