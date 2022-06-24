Россия применяет по ВСУ до тысячи снарядов в час, - Резников

Российские войска в боевых действиях применяют по Вооруженным силам Украины до тысячи снарядов в час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова телеканалу Freedom.

По его словам, западная артиллерия уже сильно меняет картину боев, однако у противника фактически безлимитный ресурс на боеприпасы.

"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных... Тысячу снарядов в час, они высыпают безлимитный ресурс сегодня, к сожалению", - подчеркнул Резников.

Он также отметил, что украинской стороне приходится применять тактику точечного поражения, поэтому десятки гаубиц или несколько единиц HIMARS при правильном использовании могут нанести "правильное поражение правильных целей".