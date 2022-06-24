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Росія застосовує по ЗСУ до тисячі снарядів на годину, - Резніков

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Київ, П'ятниця 24 червня 2022 22:06
Росія застосовує по ЗСУ до тисячі снарядів на годину, - Резніков Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Російські війська в бойових діях застосовують по Збройних силах України до тисячі снарядів на годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Рєзнікова телеканалу Freedom.

За його словами, західна артилерія вже сильно змінює картину боїв, однак у противника фактично безлімітний ресурс на боєприпаси.

"Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових... Тисячу снарядів на годину, вони висипають безлімітний ресурс сьогодні, на жаль", - підкреслив Резніков.

Він також зазначив, що українській стороні доводиться застосовувати тактику точкового ураження, тому десятки гаубиць або кілька одиниць HIMARS при правильному використанні можуть завдати "правильне ураження по правильних цілях".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на деяких напрямках Росія в артилерії перевершує Україну в 20 разів.

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Олексій Резніков Війна Росії проти України
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