Росія застосовує по ЗСУ до тисячі снарядів на годину, - Резніков

Російські війська в бойових діях застосовують по Збройних силах України до тисячі снарядів на годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Рєзнікова телеканалу Freedom.

За його словами, західна артилерія вже сильно змінює картину боїв, однак у противника фактично безлімітний ресурс на боєприпаси.

"Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових... Тисячу снарядів на годину, вони висипають безлімітний ресурс сьогодні, на жаль", - підкреслив Резніков.

Він також зазначив, що українській стороні доводиться застосовувати тактику точкового ураження, тому десятки гаубиць або кілька одиниць HIMARS при правильному використанні можуть завдати "правильне ураження по правильних цілях".