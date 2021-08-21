Россия пригрозила США "жестким ответом" на санкции из-за Навального

Российская Федерация даст "жесткий и адекватный ответ" на новые санкции США за отравление оппозиционера Алексея Навального . Москва отмечает, что давить на нее бесполезно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России .

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в ход снова якобы пошла "провокация с мнимым отравлением Навального".

"Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным", - говорится в ее заявлении.

Она подчеркнула, что новые санкции из-за "Северного потока-2" и Навального идут вразрез с духом договоренностей, достигнутых на женевском саммите президентами России и США.