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Росія пригрозила США "жорсткою відповіддю" на санкції через Навального

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація дасть "жорстку і адекватну відповідь" на нові санкції США через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Москва зазначає, що тиснути на неї марно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, в хід знову нібито пішла "провокація з уявним отруєнням Навального".

"Все це виглядає жалюгідно і приречено, свідчачи про нездатність Вашингтона відмовитися від зарозумілого хамства і небажання рахуватися з реальністю, знаючи наперед, що тиснути на Росію марно, а наша відповідь, як завжди, буде жорсткою і адекватною", - йдеться в її заяві.

Вона підкреслила, що нові санкції через "Північний потік-2" і Навального йдуть врозріз з духом домовленостей, досягнутих на женевському саміті президентами Росії та США.

Нагадаємо, вчора США ввели нові торгові санкції проти Росії, які поширюються на деякі види російської зброї та експорт ядерних технологій.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиНавальний