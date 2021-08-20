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Навальный осужден не за свою политическую деятельность, - Путин

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Москва, Пятница 20 августа 2021 18:11
Навальный осужден не за свою политическую деятельность, - Путин Фото: Путин возразил, что Навального осудили за его политическую деятельность (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Российской Федерации возразил, что оппозиционера Алексея Навального осудили за политическую деятельность. Владимир Путин обвинил его в причастности к незаконным бизнес-проектов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ангелы Меркель и Владимира Путина.

"Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров", - отметил Путин.

По словам президента России, Навальный, якобы, причастен к бизнес-проектам, которые нарушали закон.

"Никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона", - добавил лидер РФ.

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Владимир Путин Навальный Российская Федерация
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