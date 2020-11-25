ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Россия пригрозила протаранить американский корабль в Японском море

Среда 25 ноября 2020 07:15
Россия пригрозила протаранить американский корабль в Японском море
Фото: судно ВМС США (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

Москва обвинила военный корабль США "Джон С. Маккейн" в том, что он пересек его морскую границу. Инцидент случился в заливе Петра Великого.

Об этом сообщает BBC News.

Россия пригрозила протаранить корабль. Затем военный корабль якобы покинул этот район.

Однако ВМС США отрицают какие-либо нарушения и заявили, что их корабль не был "выслан".

Инцидент произошел во вторник в Японском море, также известном как Восточное море, водоеме, граничащем с Японией, Россией и Кореями.

По данным Минобороны России, его эсминец Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" использовал международный канал связи, чтобы предупредить американский корабль о "возможности использования тарана для вывода нарушителя из территориальных вод".

"Заявление Российской Федерации об этой миссии ложно. "Джон С. Маккейн" не был« изгнан с территории какой-либо страны", - заявил представитель 7-го флота ВМС США лейтенант Джо Кейли.

Ранее ВМС России и США обвинили друг друга в опасных маневрах в Филиппинском море.

РБК-Украина писало, что ранее в Черное море вошло десантное судно США.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Соединенные Штаты Америки

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь