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Россия пригрозила Польше ответом за наращивание сил НАТО

Новина українською →
Россия, Воскресенье 12 июня 2022 04:58
Россия пригрозила Польше ответом за наращивание сил НАТО Фото: Россия пригрозила Польше из-за НАТО (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В Министерстве иностранных дел России принрозили Польше за наращивание сил Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава департамента МИД России по связям с Европой Олег Тяпкин заявил, что реакция Москвы на наращивание сил НАТО в Польше будет соразмерной.

"Реакция, как всегда, будет соразмерной и адекватной, направленной на нейтрализацию потенциальных угроз безопасности Российской Федерации", - говорится в его сообщении.

Напомним, что Польша обеспокоена заявлениями России о ядерных ударах. Там воспринимают эти угрозы серьезно.

Ранее сообщалост, что Россия пригрозила войной всему Западу. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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