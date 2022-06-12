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Росія пригрозила Польщі відповіддю за нарощування сил НАТО

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Росія, Неділя 12 червня 2022 04:58
Росія пригрозила Польщі відповіддю за нарощування сил НАТО Фото: Росія пригрозила Польщі через НАТО (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

У Міністерстві закордонних справ Росії принрозили Польщі за нарощування сил Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава департаменту МЗС Росії зі зв'язків з Європою Олег Тяпкін заявив, що реакція Москви на нарощування сил НАТО в Польщі буде співмірною.

"Реакція, як завжди, буде співмірною і адекватною, спрямованою на нейтралізацію потенційних загроз безпеці Російської Федерації", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, що Польща стурбована заявами Росії про ядерні удари. Там сприймають ці загрози серйозно.

Раніше повідомлялося, що Росія пригрозила війною всьому заходу. Таку заяву зробив постпред РФ при ООН Василь Небензя.

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