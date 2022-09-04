Россия пригрозила Европе ростом рекордных цен на газ

Россия в очередной раз пригрозила Европе повышением цен на газ якобы из-за "недальновидной" политики Европейского союза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TACC .

"Недальновидная политика приводит к тому, что мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы еще пока что в теплое время года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей", - заявил Новак.

По словам вицепремьер РФ Александра Новака, якобы "недальновидная" политика Европы привела к коллапсу на энергетических рынках.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Российская Федерация этой зимой готовит решающий энергетический удар по странам Европы.

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