Росія пригрозила Європі зростанням рекордних цін на газ

Росія вкотре пригрозила Європі підвищенням цін на газ нібито через "недалекоглядну" політику Європейського союзу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TACC.
За словами віцепрем'єр РФ Олександра Новака, нібито "недалекоглядна" політика Європи призвела до колапсу на енергетичних ринках.
"Політика недалекоглядна призводить до того, що ми спостерігаємо колапс на енергетичних ринках Європи. І це ще не межа, тому що ми ще поки що в теплій порі року, у нас ще зима попереду, а там багато всяких непередбачуваностей", - заявив Новак.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи.
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