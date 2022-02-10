ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия пригрозила Британии "выверенным и жестким" ответом на санкции

Новина українською →
Москва, Четверг 10 февраля 2022 19:01
Россия пригрозила Британии "выверенным и жестким" ответом на санкции Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил своей британской коллеге Элизабет Трасс, что Москва жестко ответит на санкции Лондона. Он назвал возможное введение Британией ограничений "актом агрессии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

Как заявили в пресс-службе российского дипведомства, Лавров на встрече с Трасс отметил неудовлетворительную ситуацию в отношениях между странами. Он также заявил о неприемлемости усиления санкционного давления на Россию, пообещав "адекватный и пропорциональный" ответ.

"Возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии", - говорится в релизе российского МИД.

По данным источников The Guardian, Элизабет Трасс на этой неделе подпишет законопроект о самых жестких санкциях против России, который затем будет направлен в британский парламент.

Напомним, 9-10 февраля Элизабет Трасс находилась в России с двухдневным визитом. Она обсуждала с Лавровым и представителями российских властей ситуацию вокруг Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания Лавров
NEWS
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины