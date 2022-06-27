Россия придумала свою версию вчерашних ударов по Киеву

Россия придумала собственную версию вчерашних ракетных ударов по Киеву, обвинив в этом Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ .

Российское ведомство утверждает, что ракетный удар был нанесен по цехам завода "Артем", где якобы производились боеприпасы для реактивных систем залпового огня. При этом в Минобороны России заверили, что четыре ракеты достигли цели, а гражданская инфраструктура не пострадала.

В то же время ракетный удар по жилому дому в России назвали "неудачной попыткой перехватить ракету".

"Украинские системы противовоздушной обороны, состоящие из зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук М1", попытались отбить удар, однако две ракеты С-300 были сбиты "Буками". В результате инцидента одна из ракет, предположительно, упала на жилой дом", - заявили в Минобороны России.