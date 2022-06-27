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Россия придумала свою версию вчерашних ударов по Киеву

Фото: в РФ придумали свою версию ракетных ударов по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия придумала собственную версию вчерашних ракетных ударов по Киеву, обвинив в этом Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Российское ведомство утверждает, что ракетный удар был нанесен по цехам завода "Артем", где якобы производились боеприпасы для реактивных систем залпового огня. При этом в Минобороны России заверили, что четыре ракеты достигли цели, а гражданская инфраструктура не пострадала.

В то же время ракетный удар по жилому дому в России назвали "неудачной попыткой перехватить ракету".

"Украинские системы противовоздушной обороны, состоящие из зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук М1", попытались отбить удар, однако две ракеты С-300 были сбиты "Буками". В результате инцидента одна из ракет, предположительно, упала на жилой дом", - заявили в Минобороны России.

Напомним, утром 26 июня российская ракета попала в жилой дом в Шевченковском районе Киева.

Известно, что в результате обстрела пострадали пять человек, еще один погиб.

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