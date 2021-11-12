UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия придет на помощь в случае конфликта на границе, - Минобороны Беларуси

Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия придет на помощь Беларуси в случае вооруженного конфликта на границе. Страны создали совместную систему реагирования на угрозы.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Созданная система реагирования на угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником - Россией", - заявил министр.

По его словам, армия Беларуси готова защитить границы Союзного государства и в кратчайшие сроки создать необходимую группировку на любом направлении. Хренин подчеркнул, что вооруженные силы страны готовы жестко ответить на любые выпады.

Напомним, ранее в Минобороны Беларуси заявили о привлечении российских бомбардировщиков к контролю территории страны.

Отметим, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей пригрозил Польше в случае размещения войск НАТО на границе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьМиграционный кризис