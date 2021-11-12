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Россия придет на помощь в случае конфликта на границе, - Минобороны Беларуси

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Минск, Пятница 12 ноября 2021 15:21
Россия придет на помощь в случае конфликта на границе, - Минобороны Беларуси Фото: в Беларуси заявили о поддержке Россией в случае конфликта на границе (mil.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия придет на помощь Беларуси в случае вооруженного конфликта на границе. Страны создали совместную систему реагирования на угрозы.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Созданная система реагирования на угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником - Россией", - заявил министр.

По его словам, армия Беларуси готова защитить границы Союзного государства и в кратчайшие сроки создать необходимую группировку на любом направлении. Хренин подчеркнул, что вооруженные силы страны готовы жестко ответить на любые выпады.

Напомним, ранее в Минобороны Беларуси заявили о привлечении российских бомбардировщиков к контролю территории страны.

Отметим, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей пригрозил Польше в случае размещения войск НАТО на границе.

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