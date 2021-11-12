Россия придет на помощь в случае конфликта на границе, - Минобороны Беларуси

Россия придет на помощь Беларуси в случае вооруженного конфликта на границе. Страны создали совместную систему реагирования на угрозы.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта" .

"Созданная система реагирования на угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником - Россией", - заявил министр.

По его словам, армия Беларуси готова защитить границы Союзного государства и в кратчайшие сроки создать необходимую группировку на любом направлении. Хренин подчеркнул, что вооруженные силы страны готовы жестко ответить на любые выпады.