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Росія прийде на допомогу у разі конфлікту на кордоні, - Міноборони Білорусі

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Мінськ, П'ятниця 12 листопада 2021 15:21
Росія прийде на допомогу у разі конфлікту на кордоні, - Міноборони Білорусі Фото: у Білорусі заявили про підтримку Росією у разі конфлікту на кордоні (mil.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія прийде на допомогу Білорусі в разі збройного конфлікту на кордоні. Країни створили спільну систему реагування на загрози.

Про це заявив Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Створена система реагування на загрози і виклики дозволяє нам забезпечити безпеку країни, в тому числі при необхідності з нашим головним стратегічним союзником - Росією", - заявив міністр.

За його словами, армія Білорусі готова захистити кордони Союзної держави і в найкоротші терміни створити необхідне угруповання на будь-якому напрямку. Хренін підкреслив, що Збройні Сили країни готові жорстко відповісти на будь-які випади.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Білорусі заявили про залучення російських бомбардувальників до контролю території країни.

Зазначимо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пригрозив Польщі у разі розміщення військ НАТО на кордоні.

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