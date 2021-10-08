ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Россия причастна к крупнейшему проценту кибератак в мире, - Microsoft

Новина українською →
США , Пятница 08 октября 2021 20:55
Россия причастна к крупнейшему проценту кибератак в мире, - Microsoft Фото: Microsoft назвала Россию первой по причастности к большинству кибератак в мире (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Microsoft поделилась новым докладом, который посвящен хакерским атакам по всему миру. За последний год Российская Федерация причастна к 58% всех кибератак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет Microsoft.

"Лидерские места" с Россией разделили:

  • Северная Корея-23%;
  • Иран - 11%;
  • Китай-8%.

Согласно данным аналитиков, российские хакеры за последний год стали значительно активнее. В частности, упоминается деятельность группы Nobelium, которую обвиняют в атаке на ряд компаний в 36 странах мира. Вероятно, она также причастна и к взлому SolarWinds, из-за которой пострадали организации 30 стран.

Эффективность кибератак выросла на 11 процентов. Всего год назад процент успеха был равен 21, а уже сегодня - 32.

Как отмечает Microsoft, за последний год от Nobelium пострадала и Украина. Количество атак возросло до 1200 случаев. Украина, со своей стороны, занимает второе место по количеству атак в ее сторону - 19%, первое же место принадлежит США 46%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Microsoft Российская Федерация
NEWS
Новое дело против Медведчука: в чем подозревают нардепа
Новое дело против Медведчука: в чем подозревают нардепа
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны