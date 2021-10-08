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Росія причетна до найбільшого відсотка кібератак у світі, - Microsoft

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США , П'ятниця 08 жовтня 2021 20:55
Росія причетна до найбільшого відсотка кібератак у світі, - Microsoft Фото: Microsoft назвала Росію першою за причетністю до більшості кібератак у світі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Microsoft поділилася новою доповіддю, яка присвячена хакерським атакам по всьому світу. За останній рік Російська Федерація причетна до 58% усіх кібератак.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт Microsoft.

"Лідерські місця" з Росією розділили:

  • Північна Корея - 23%;
  • Іран - 11%;
  • Китай - 8%.

Згідно з даними аналітиків, російські хакери за останній рік стали значно активнішими. Зокрема, згадується діяльність групи Nobelium, яку звинувачують в атаці на низку компаній в 36 країнах світу. Ймовірно, вона також причетна й до зламу SolarWinds, через яку постраждали організації 30 країн.

Ефективність кібератак зросла на 11 відсотків. Лише рік тому відсоток успіху дорівнював 21, а вже сьогодні - 32.

Як відзначає Microsoft, за останній рік від Nobelium постраждала й Україна. Кількість атак зросла до 1200 випадків. Україна, зі свого боку, посідає друге місце за кількістю атак в її сторону-19%, перше ж місце належить США 46%.

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Microsoft Російська Федерація
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