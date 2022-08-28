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Россия превратила Запорожскую АЭС в военную базу, угрожая всему континенту, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия превратила Запорожскую атомную электростанцию в свою военную базу. Таким образом армия РФ поставила под угрозу весь континент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

Он отметил, что ядерная безопасность для Украины остается приоритетом, учитывая трагедию на Чернобыльской АЭС. Однако российские войска несут угрозу, поскольку милитаризовали крупнейшую в Европе АЭС.

"Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. Российские военные должны убраться с территории станции, потому что им там нечего делать", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ может посетить атомную станцию уже 29 августа.

В то же время "Энергоатом" показал, как будет распространяться радиация в случае аварии на Запорожской АЭС.

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Дмитрий КулебаЗапорожская АЭСВойна в УкраинеРоссийская Федерация