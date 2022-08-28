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Росія перетворила Запорізьку АЕС на військову базу, загрожуючи всьому континенту, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія перетворила Запорізьку атомну електростанцію на свою військову базу. Таким чином армія РФ поставила під загрозу весь континент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.

Він зазначив, що ядерна безпека для України залишається пріоритетом, враховуючи трагедію на Чорнобильській АЕС. Проте російські війська несуть загрозу, оскільки мілітаризували найбільшу в Європі АЕС.

"Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент. Російські військові повинні забратися з території станції, бо їм там нема чого робити", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що місія МАГАТЕ може відвідати атомну станцію вже 29 серпня.

Водночас "Енергоатом" показав, як буде поширюватися радіація у разі аварії на Запорізькій АЕС.

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Дмитро КулебаЗапорожская АЭСВійна в УкраїніРосійська Федерація