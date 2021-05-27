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В ЕС призвали Россию освободить всех незаконно осужденных крымских татар

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Четверг 27 мая 2021 13:50
В ЕС призвали Россию освободить всех незаконно осужденных крымских татар Фото: ЕС призывает прекратить преследование крымских татар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Евросоюзе призвали Россию прекратить преследование людей в оккупированном Крыму. В частности, требуют освободить незаконно задержанных крымских татар и правозащитников.

Об этом написал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в Twitter.

Он сообщил, что представитель Евросоюза в России присутствовал на суде над Эмиром-Усеином Куку.

"ЕС призывает к его немедленному и безусловному освобождению, а также всех задержанных и осужденных в Крыму с нарушением международного законодательства", - написал Стано.

РБК-Украина писало, что в период с 2017 по 2020 годы в оккупированном Крыму зафиксировано 4950 основных нарушений прав человека. Большинство нарушений касаются права на справедливый суд.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Россия преследует 93 крымских татар по политическим мотивам. Из них 78 отбывают наказание на территории РФ.

Напомним, в интервью РБК-Украина Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживается в РФ и ОРДЛО по политическим обвинениям.

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