В ЕС призвали Россию освободить всех незаконно осужденных крымских татар

В Евросоюзе призвали Россию прекратить преследование людей в оккупированном Крыму. В частности, требуют освободить незаконно задержанных крымских татар и правозащитников.

Об этом написал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в Twitter .

"ЕС призывает к его немедленному и безусловному освобождению, а также всех задержанных и осужденных в Крыму с нарушением международного законодательства", - написал Стано.

Он сообщил, что представитель Евросоюза в России присутствовал на суде над Эмиром-Усеином Куку.

РБК-Украина писало, что в период с 2017 по 2020 годы в оккупированном Крыму зафиксировано 4950 основных нарушений прав человека. Большинство нарушений касаются права на справедливый суд.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Россия преследует 93 крымских татар по политическим мотивам. Из них 78 отбывают наказание на территории РФ.

Напомним, в интервью РБК-Украина Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживается в РФ и ОРДЛО по политическим обвинениям.