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Россия может прекратить транзит через Украину после запуска "Северного потока-2", - Витренко

Автор: Дмитрий Кузнецов

Российский "Газпром" может прекратить транзит газа в Европу через Украину после запуска "Северного потока-2". При этом компания продолжит исполнять условия контракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Он напомнил, что транзитный контракт с Россией содержит требование - "качай или плати". После запуска "Северного потока-2" российская компания может перенаправить прокачиваемый через Украину объем газа в новый трубопровод и при этом продолжит платить за использование украинской ГТС.

"То есть можно платить и не качать. Поэтому физических объемов транзита с запуском "Северного потока-2" может и не быть", - уточнил Витренко.

Глава "Нафтогаза" добавил, что не стоит ожидать увеличения объемов поставок газа на европейский рынок "Газпромом". Российски монополист отказывается бронировать дополнительные мощности украинской ГТС и тем самым создает дефицит в Европе.

"Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в полтора раза. Как следствие - цены на газ в Европе бьют рекорды", - подчеркнул он.

Витренко напомнил заявление президента РФ Владимира Путина об условии сохранения украинского транзита. "Для этого европейские компании должны больше покупать газа, то есть, проблема заключается в том, что в Европе отказываются покупать газ. Это не правда", - уточнил он.

По его словам, "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке Европы и блокирует доступ третьих сторон к транзитным газопроводам.

"Газпром" не играет по европейским правилам и продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и Украины", - подытожил Витренко.

Напомним, в сентябре "Газпром" в очередной раз отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину.

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ГазпромСеверный поток-2Нафтогаз Украины