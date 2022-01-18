Российский МИД опроверг информацию об эвакуации своих дипломатов из Украины

В Министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. Там заявляют, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", - сообщают в МИД РФ.

Напомним, издание The New York Times накануне опубликовало информацию, в которой было указано, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.

Сообщалось, что 5 января страну уже покинули 18 человек - в основном дети и жены российских дипломатов.

Издание со ссылкой на источники в СБУ заявляло, что в ближайшие дни из Украины могут выехать 30 человек из Киева и консульства во Львове.