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Росія не інформувала: МЗС відреагувало на заяву про евакуацію дипломатів РФ з країни

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 10:18
Росія не інформувала: МЗС відреагувало на заяву про евакуацію дипломатів РФ з країни Фото: речник МЗС Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитро Левицький, Марія Кучерявець

Міністерство закордонних справ відреагувало на інформацію про евакуацію російських дипломатів з України. Там заявили, що не отримували таких повідомлень від РФ.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар МЗС Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України. Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх співробітників", - розповів Ніколенко.

За його словами, зі свого боку, МЗС України наразі не планує евакуацію українських дипломатів з РФ.

"На території Росії функціонують в штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську", - уточнив Ніколенко.

Він наголосив, що попри складні умови, українські дипломати і консули продовжують виконувати покладені на них завдання, насамперед захищати інтереси українських громадян в Росії.

Нагадаємо, видання The New York Times напередодні опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.

Повідомлялося, що 5 січня країну вже покинули 18 осіб - в основному діти і дружини російських дипломатів. Видання з посиланням на джерела в СБУ заявляло, що найближчими днями з України можуть виїхати 30 осіб з Києва та консульства у Львові.

Після чого у Міністерстві закордонних справ РФ спростували інформацію про евакуацію російських дипломатів з України. Там заявили, що посольство у Києві працює в штатному режимі.

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