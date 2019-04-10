Россия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной

Верхняя палата парламента РФ 10 апреля заявила, что нарушение процедур прохождения украинских кораблей через Керченский пролив может привести к возникновению военного конфликта с участием НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

В заявлении Совфеда говорится, что прохождение украинских кораблей через Керченский пролив - это "проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур".

"Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив - это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно исполнялись ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечено и НАТО", - говорится в заявлении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 10 апреля подписал указ "Об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2019".

Добавим, что Украина выразила протест в Международной морской организации (ІМО) в связи с противоправным строительством и открытием РФ моста через Керченский пролив.