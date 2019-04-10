Росія попередила НАТО про можливий конфлікт з Україною

Верхня палата парламенту РФ 10 квітня заявила, що порушення процедури проходження українських кораблів через Керченську протоку може призвести до виникнення воєнного конфлікту за участю НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

У заяві Ради Федерації говориться, що проходження українських кораблів через Керченську протоку - це "проблема дотримання українською стороною встановлених процедур".

"Проходження українських кораблів через Керченську протоку – це не питання співвідношення сил або присутності НАТО в Чорноморському регіоні, а виключно проблема дотримання українською стороною встановлених процедур, які їй добре відомі і успішно використовувалися нею до листопада 2018 року. Спроби України діяти в обхід цих процедур несуть в собі ризики виникнення військового конфлікту між Україною і Російською Федерацією, в який може бути залучена і НАТО", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 10 квітня підписав указ "Про затвердження річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2019".

Додамо, що Україна висловила протест в Міжнародній морській організації (ІМО) у зв'язку з протиправним будівництвом і відкриттям РФ моста через Керченську протоку.