Россия представляет угрозу ценностям и интересам Британии, - глава штаба обороны

Начальник штаба обороны Британии Тони Радакин назвал Россию угрозой британским ценностям и национальным интересам. Он также отметил Китай, который, по его словам, бросает вызов нормам поведения в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Standard.
"Поведение России представляют угрозу нашим ценностям и интересам", - цитирует издание британского адмирала.
По его словам, после окончания холодной войны мир стал сложнее и опаснее. При этом Россия с Китаем стали основными источниками беспокойства. Радакин добавил, что последние годы Пекин бросает вызов международным нормам поведения, включая свободу навигации и агрессивную антизападную дипломатию.
Напомним, ранее лидеры Великобритании, США, Франции, Германии и Италии обсудили в телефонном разговоре агрессию против Украины.
Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе.