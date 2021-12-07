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Британия пообещала использовать все средства, чтобы не допустить вторжения в Украину

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Лондон, Вторник 07 декабря 2021 02:42
Британия пообещала использовать все средства, чтобы не допустить вторжения в Украину Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Лидеры Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Италии обсудили в понедельник в телефонном разговоре ситуацию вокруг Украины. Они призвали Россию снизить уровень напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Британии.

Лидеры призвали Россию снизить уровень напряженности и подтвердили, что твердо поддерживают территориальную целостность Украины.

"Лидеры согласились с тем, что недавние встречи глав МИД "Группы двадцати" и НАТО были полезными площадками для обсуждения этой темы", - заметили на Даунинг-стрит.

Политики "подчеркнули необходимость обеспечить единый фронт перед лицом" российских угроз и агрессии.

"Премьер-министр сказал, что Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты, которые есть в ее распоряжении, чтобы предотвратить любую российскую агрессию в отношении Украины", - отметили в канцелярии Джонсона.

Как информировали в канцелярии Джонсона, политики "договорились вновь провести разговор после беседы президента Байдена с президентом России Владимиром Путиным во вторник".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию.

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