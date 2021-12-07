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Россия представляет угрозу ценностям и интересам Британии, - глава штаба обороны

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Лондон, Вторник 07 декабря 2021 22:06
Россия представляет угрозу ценностям и интересам Британии, - глава штаба обороны Фото: начальник штаба обороны Британии Тони Радакин (twitter.com/AdmPhilipJones)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Начальник штаба обороны Британии Тони Радакин назвал Россию угрозой британским ценностям и национальным интересам. Он также отметил Китай, который, по его словам, бросает вызов нормам поведения в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Standard.

"Поведение России представляют угрозу нашим ценностям и интересам", - цитирует издание британского адмирала.

По его словам, после окончания холодной войны мир стал сложнее и опаснее. При этом Россия с Китаем стали основными источниками беспокойства. Радакин добавил, что последние годы Пекин бросает вызов международным нормам поведения, включая свободу навигации и агрессивную антизападную дипломатию.

Напомним, ранее лидеры Великобритании, США, Франции, Германии и Италии обсудили в телефонном разговоре агрессию против Украины.

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе.

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