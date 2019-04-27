Россия представляет серьезную угрозу для США, - директор ФБР

Россия представляет собой существенную угрозу для контрразведки Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй в Совете по международным отношениям, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Рэй уточнил, что имеет в виду, в частности, "злонамеренное иностранное влияние" и угрозу в сфере киберпространства.

Директор ФБР напомнил, что в ходе выборов президента США в 2016 году Россия использовала "социальные сети, фейковые новости, пропаганду" с целью разделить американское общество и подорвать веру американцев в демократию.

Он подчеркнул, что упомянутая деятельность со стороны РФ продолжается до сих пор.

Рэй отметил, что в 2016 году Россия вывела на новый уровень использование соцсетей в качестве рупора для распространения пропаганды.

"Другие страны - в частности Иран, Китай и КНДР - берут на заметку то, что попыталась сделать Россия", - считает глава ФБР.

По его словам, ФБР рассматривает промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году в качестве "генеральной репетиции" президентских выборов 2020 года.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал влияние России на выборы американского президента в 2016 году, заявив, что повлиять на результат голосования все же не удалось.