Росія становить серйозну загрозу для США, - директор ФБР

Росія є значною загрозою для контррозвідки Сполучених Штатів Америки. Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей у Раді з міжнародних відносин, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Рей уточнив, що має на увазі, зокрема, "зловмисний іноземний вплив" і загрозу у сфері кіберпростору.

Директор ФБР нагадав, що під час виборів президента США в 2016 році Росія використовувала "соціальні мережі, фейкові новини, пропаганду" з метою розділити американське суспільство і підірвати віру американців в демократію.

Він підкреслив, що зазначена діяльність з боку РФ триває досі.

Рей зазначив, що в 2016 року Росія вивела на новий рівень використання соцмереж як рупора для поширення пропаганди.

"Інші країни, зокрема Іран, Китай і КНДР - беруть до уваги те, що спробувала зробити Росія", - вважає глава ФБР.

З його слів, ФБР розглядає проміжні вибори в Конгрес в 2018 році як "генеральну репетицію" президентських виборів 2020 року.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував вплив Росії на вибори американського президента в 2016 році, заявивши, що вплинути на результат голосування все ж не вдалося.