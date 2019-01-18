Россия не предоставила ЕСПЧ данные о здоровье политзаключенного Гриба

Фото: суд над Грибом (facebook.com.ІгорГриб)

Следующие заседания суда в Ростове-на-Дону пройдут 24-25 января

Суд в Ростове-на-Дону (Россия) на сегодняшнем заседании проигнорировал заявления гражданина Украины Павла Гриба, который обвиняется в РФ в содействии терроризму, о плохом самочувствии, а также о нарушениях при задержании. Об этом заявил отец Гриба Игорь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Он отметил, что сегодня, 18 января, в Ростове-на-Дону состоялось очередное судебное заседание.

"Павел сделал заявление относительно плохого самочувствия и попросил перенести заседание, но суд отклонил его, мотивируя это справкой из СИЗО. Павел сообщил об избиении при задержании, о том, как его душили похитители, как издевались и выбивали показания. Но реакция суда нулевая", - написал отец политзаключенного.

Кроме того, по его данным, требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, чтобы Россия до 2 января предоставила информацию о состоянии здоровья Павла, также не выполнено.

"Требования Европейского суда по правам человека провести дополнительные профессиональные обследования и предоставить об этом материалы до 2 января 2019 года не выполнены", - указал Игорь Гриб.

Следующие судебные заседания состоятся 24-25 января.

"Павел очень просит присутствовать на них украинских журналистов", - отметел Игорь Гриб.

Отметим, по версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.

7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд России продлил на 6 месяцев арест Гриба.

23 ноября в суде Ростова-на-Дону (Россия) был допрошен свидетель со стороны обвинения по делу Гриба.