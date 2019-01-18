Росія не надала ЄСПЛ дані про здоров'я політв'язня Гриба

Фото: суд над Грибом (facebook.com.ІгорГриб)

Наступні засідання суду в Ростові-на-Дону пройдуть 24-25 січня

Суд у Ростові-на-Дону (Росія) на сьогоднішньому засіданні проігнорував заяви громадянина України Павла Гриба, який звинувачується в РФ у сприянні тероризму, про погане самопочуття, а також про порушення при затриманні. Про це заявив батько Гриба Ігор, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Він зазначив, що сьогодні, 18 січня, в Ростові-на-Дону відбулося чергове судове засідання.

"Павло зробив заяву щодо поганого самопочуття і попросив перенести засідання, але суд відхилив його, мотивуючи це довідкою з СІЗО. Павло повідомив про побиття під час затримання, про те, як його душили викрадачі, як знущалися і вибивали свідчення. Але реакція суду нульова", - написав батько політв'язня.

Крім того, за його даними, вимогу Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про те, щоб Росія до 2 січня надала інформацію про стан здоров'я Павла, також не виконано.

"Вимоги Європейського суду з прав людини провести додаткові професійні обстеження і надати про це матеріали до 2 січня 2019 року не виконано", - зазначив Ігор Гриб.

Наступні судові засідання відбудуться 24-25 січня.

"Павло дуже просить бути присутнім на них українських журналістів", - отметел Ігор Гриб.

Відзначимо, за версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше знаходився в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.

7 листопада Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії продовжив на 6 місяців арешт Гриба.

23 листопада в суді Ростова-на-Дону (Росія) був допитаний свідок з боку обвинувачення справі Гриба.