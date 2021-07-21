Россия предложила провести заседание ТКГ в Минске, - Гармаш

Представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов "неожиданно" предложил провести следующее заседание в очном режиме в Минске. Украинская сторона и представители ОБСЕ "не воспылали желанием".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Украины в ТКГ Сергея Гармаша.
"Грызлов "неожиданно" предложил провести следующее заседание ТКГ, уже в очном режиме, в Минске", - написал он в своем Facebook.
Гармаш назвал предложение российской стороны "странным" на фоне ситуации с коронавирусом в РФ. "Конечно мы не готовы рисковать своим здоровьем. Как, кстати, не воспылали таким желанием и представители ОБСЕ", - добавил он.
Напомним, 20 июля прошли видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
Сегодня, 21 июля, состоялась видеоконференция общего заседания ТКГ.