ТКГ соберется на заседание на этой неделе: что рассмотрят
Фото: ТКГ соберется на заседание на этой неделе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе обнародовала график заседаний. ТКГ должна провести общую видеоконференцию 21 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинской делегации.
По информации пресс-центра, график заседаний выглядит так:
- 20 июля - видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
- 21 июля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Согласно повестке дня, будет рассмотрено:
- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма,
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- восстановление работы КПВВ и открытие новых в н. п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории,
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Отмечено, что в настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Напомним, российская делегация в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в очередной раз заблокировала инициативы украинской стороны по разминированию нескольких участков на Донбассе.