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Росія запропонувала провести засідання ТКГ у Мінську, - Гармаш

Автор: Дмитрий Кузнецов

Представник Росії в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Борис Гризлов "несподівано" запропонував провести наступне засідання в очному режимі в Мінську. Українська сторона і представники ОБСЄ "не запалали бажанням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника України в ТКГ Сергія Гармаша.

"Гризлов" несподівано "запропонував провести наступне засідання ТКГ, вже в очному режимі, в Мінську", - написав він у своєму Facebook.

Гармаш назвав пропозицію російської сторони "дивною" на тлі ситуації з коронавірусом в РФ. "Звичайно ми не готові ризикувати своїм здоров'ям. Як, до речі, не запалали таким бажанням і представники ОБСЄ", - додав він.

Нагадаємо, 20 липня пройшли відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.

Сьогодні, 21 липня, відбулася відеоконференція спільного засідання ТКГ.

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