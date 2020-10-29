Россия предлагала Пучдемону 10 тысяч солдат для защиты независимой Каталонии

Россия предлагала главе испанского региона Каталония Карлесу Пучдемону 10 тысяч солдат и оплатить внешний долг новой страны. Пучдемон отказался.

Об этом сообщает 20minutos.

Отмечается, что у следствия существуют два записанных разговора 2018 года. В телефонных разговорах доверенное лицо бывшего лидера Карлеса Пучдемона Виктор Тарадельяс сообщает главе испанского региона, что некая русская группа предлагает для защиты нового государства 10 тысяч российских солдат и оплату внешнего долга новой страны. Отмечается, что Пучдемон отказался от предложения.

"Если бы они согласились, события, вероятно, были бы трагическими и вызвали бы вооруженный конфликт с государством, в результате которого могли неопределенным числом погибших", - отмечает судья.

Напомним, что 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. Среди инициаторов референдума - тогдашний лидер Женералитата Каталонии Карлос Пучдемон. Правительство в Мадриде назвало референдум и его результаты неконституционными.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил к длительному тюремному заключению девятерых каталонских политиков, включая Пучдемона и общественных деятелей за попытку сепаратизма. Такое решение вызвало протесты в Каталонии.

В октябре 2019 года лидер Каталонии Ким Торра выступал с заявлениями в необходимости проведения нового референдума за независимость Каталонии в течение следующих двух лет. В регионе планируют провести новый референдум до 2021 года.

Также Торра заявил, что во время переговоров с правительством Испании планирует согласовать дату проведения референдума о независимости Каталонии.