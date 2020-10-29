Росія пропонувала Пучдемону 10 тисяч солдатів для захисту незалежної Каталонії

Росія в 2017 році пропонувала колишньому главі іспанського регіону Каталонія Карлесу Пучдемону 10 тисяч солдатів і оплатити борг регіону перед Іспанією. Допомога пропонувала якась група росіян.

Ці підозри висловив іспанський суддя Хоакін Агірре, який розслідує справу про незаконне референдумі про незалежність регіону в 2017 році, повідомляє газета El Periodico.

У слідства є два записаних розмови 2018 року. У телефонних розмовах довірена особа колишнього лідера Карлеса Пучдемона Віктор Тарадельяс повідомляє чолі іспанського регіону, що якась російська група пропонує для захисту нової держави 10 тисяч російських солдатів і повністю погасити каталонський борг перед Іспанією. Відзначається, що Пучдемон відмовився від пропозиції.

"Якби вони погодилися, події, ймовірно, були б трагічними і викликали б збройний конфлікт з державою, в результаті якого могли невизначеним числом загиблих", - зазначає суддя.

За даними слідства, росіяни хотіли зробити з Каталонії "країну, подібну Швейцарії". А сама група росіян, згодна фінансувати рух за незалежність, була "створена за часів Горбачова". Оплатити борги Каталонії для її фінансової незалежності росіяни нібито планували за допомогою кріптовалютной платформи.

Як пише The Guardian, у відповідь на допомогу Москви Каталонія повинна визнати Крим російським.

Нагадаємо, що 1 жовтня 2017 року у Каталонії відбувся референдум щодо незалежності від Іспанії. Серед ініціаторів референдуму-тодішній лідер женералітату Каталонії Карлос Пучдемон. Уряд в Мадриді назвав референдум і його результати неконституційними.

У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив до тривалого тюремного ув'язнення дев'ятьох каталонських політиків, включаючи Пучдемона і громадських діячів за спробу сепаратизм. Таке рішення викликало протести в Каталонії.

У жовтні 2019 року Торра виступав із заявами в необхідності проведення нового референдуму за незалежність Каталонії протягом наступних двох років. У регіоні планують провести новий референдум до 2021 року.

також Торра заявив, що під час переговорів з урядом Іспанії планує узгодити дату проведення референдуму про незалежність Каталонії.