Россия не позволила сесть немецкому самолету с эвакуированными из Уханя

Российская Федерация не позволила немецкому военному самолету Airbus 310, который перевозил эвакуированных из Уханя, сделать промежуточную посадку в Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Bild.

По данным Министерства обороны Германии, военный самолет, на борту которого находились 144 пассажира, не получил разрешения на посадку в московском аэропорту, чтобы осуществить дозаправку и замену экипажа.

"Россия сначала разрешила нам сесть. Но посадка в московском аэропорту была отклонена со ссылкой на недостаточную пропускную способность", - заявил представитель министерства, однако не рассказал о каком именно аэропорте идет речь.

Отмечается, что на борту немецкого военного самолета находились 108 граждан Германии, 34 китайца и по одному гражданину Болгарии и США.

Напомним, в пятницу, 31 января, немецкое правительство приняло решение об эвакуации из Китая более 100 человек, которые остались в охваченном новым коронавирусом городе Ухань. Вчера с аэродрома вблизи Кельна в Китай вылетел военный самолет, который должен был доставить в Германию 130 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Германии зафиксировали 7 случай заболевания новым видом коронавирус. Болезнь была обнаружена у сотрудника компании