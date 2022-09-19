Россия пожаловалась в УЕФА на Петракова: суть обвинений и требования агрессора

РФС направил в УЕФА письмо с требованием дисквалифицировать украинского специалиста. Российские функционеры привели ряд "доказательств" нарушения кодекса поведения Союза европейских футбольных ассоциаций.

Петраков получил обвинение в дискриминации россиян и несоблюдении политического нейтралитета. На вооружение чиновники федерации страны-агрессора взяли цитаты наставника сборной Украины из нескольких интервью, где он затрагивает тему агрессии РФ против его родины.

В частности, РФС не нравится слова Петракова о намерении присоединиться к защитникам Украины и призыв исключить россиян из всех спортивных соревнований на планете. Украинский тренер, по словам заместителя генсекретаря организации Рогачева, "разжигал общественную ненависть на национальной почве и использовал футбол для отстаивания политических взглядов".

По мнению фукционеров государства-агрессора, Петраков сделал "призыв к насилию", поскольку потребовал отстранить спортсменов РФ от соревнований без якобы законных на то оснований. Реакция УЕФА на обвинения России пока неизвестна.

Ранее организация отстранила все российские команды от международных турниров. В частности, сборная России пропустит сезон 2022/23 Лиги наций, а тамошние клубы не играют в еврокубках с весны 2022-го.