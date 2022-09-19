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Росія поскаржилася в УЄФА на Петракова: суть звинувачень і вимоги агресора

Фото: Олександр Петраков на тренуванні збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Патріотична позиція головного тренера збірної України Олександра Петракова не дає спокою посіпакам Володимира Путіна з Російського футбольного союзу. Ті вимагають від УЄФА дискваліфікувати фахівця за "дискримінацію росіян".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

РФС надіслав до УЄФА лист із вимогою дискваліфікувати українського фахівця. Російські функціонери навели низку "доказів" порушення кодексу поведінки Союзу європейських футбольних асоціацій.

Петраков отримав звинувачення в дискримінації росіян і недотриманні політичного нейтралітету. На озброєння чиновники федерації країни-агресора взяли цитати керманича збірної України з кількох інтерв'ю, де він торкається теми агресії РФ проти його батьківщини.

Зокрема, РФС не до вподоби слова Петракова про намір приєднатися до захисників України та заклик виключити росіян зі всіх спортивних змагань на планеті. Український тренер, за словами заступника генсекретаря організації Рогачова, "розпалював суспільну ненависть на національному ґрунті та використав футбол для відстоювання політичних поглядів".

На думку фукціонерів держави-агресора, Петраков зробив "заклик до насильства", бо вимагав відсторонити спорстменів РФ від змагань без нібито законних підстав для такого кроку. Реакція УЄФА на звинувачення Росії наразі невідома.

Раніше організація відсторонила всі російські команди від міжнародних турнірів. Зокрема, збірна Росії пропустить сезон 2022/23 Ліги націй, а тамтешні клуби не грають у єврокубках із весни 2022-го.

До слова, воротар Волинець не зможе дебютувати за збірну в Шотландії через візові проблеми.

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