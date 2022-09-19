Сборная Украины улетела в Глазго без потенциального дебютанта: бюрократическая причина

На перенесенный матч 1-го тура Лиги наций 2022/23 против шотландцев сборная Украины отправилась без голкипера ковалевского "Колоса" Евгения Волынца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Возможный дебют 29-летнего вратаря в составе "сине-желтых" пока отложен. Опытный кипер не полетел на Туманный Альбион из-за отсутствия британской визы.

Таким образом, на место в рамке ворот сборной Украины в поединке с Шотландией будут претендовать два голкипера – Лунин, Ризнык и Трубин. Основной вратарь национальной команды Георгий Бущан вынужден пропустить сентябрьский цикл матчей из-за травмы.

Волынец был вызван в лагерь сборной после того, как из списка Александра Петракова выбыл травмированный Бущан. Лидер "Колоса" сможет дебютировать за "сине-желтых" в одном из двух следующих матчей Лиги наций – против Армении (24 сентября) и против Шотландии (27 сентября).

В нынешнем сезоне Евгений Волынец провел 4 матча УПЛ. В них он пропустил только один мяч, сыграв 3 поединка "на ноль". В частности, благодаря игре Волынца, "Колос" сенсационно идет в лидерах Премьер-лиги.

Накануне УАФ объявила о трансляции трех матчей Лиги наций в эфире национального телемарафона "Единые новости". Кроме того, поединки "сине-желтых" будет показывать официальный YouTube-канал ассоциации.