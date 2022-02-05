Росія поскаржилася в УЄФА після футзального матчу з Україною: в чому причина
Російський футбольний союз поскаржився в УЄФА на Україна. Росіяни обурені тим, що українські вболівальники під час футзального матчу між збірними України та Росії в Амстердамі скандували кричалки політичного змісту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агенство ТАСС.
"РФС направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування за фактом дискримінаційної поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з міні-футболу", - заявили в союзі.
Як стверджують в Москві, кричалки українських вболівальників нібито були "образливими" для росіян, мали "політичний характер", а також "розпалювали ненависть за національною ознакою".
Тепер РФС хоче, щоб УЄФА наклав дисциплінарні санкції на українську асоціацію.
Збірні України та Росії вперше зустрічаються у півфіналі Євро-2022 з футзалу. Зараз рахунок 2:1 на користь Росії. Вболівальники скандують «Путін—Х*уло», а їх просять зупинити пісні «неспортивного характеру» pic.twitter.com/TMLUDHKGmZ— hromadske (@HromadskeUA) February 4, 2022
Нагадаємо, вчора Україна мінімально поступилася Росії в матчі за фінал Євро з футзалу.