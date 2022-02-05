Росія поскаржилася в УЄФА після футзального матчу з Україною: в чому причина

Російський футбольний союз поскаржився в УЄФА на Україна. Росіяни обурені тим, що українські вболівальники під час футзального матчу між збірними України та Росії в Амстердамі скандували кричалки політичного змісту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агенство ТАСС .

"РФС направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування за фактом дискримінаційної поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з міні-футболу", - заявили в союзі.

Як стверджують в Москві, кричалки українських вболівальників нібито були "образливими" для росіян, мали "політичний характер", а також "розпалювали ненависть за національною ознакою".

Тепер РФС хоче, щоб УЄФА наклав дисциплінарні санкції на українську асоціацію.