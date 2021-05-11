Если Россия пойдет на полномасштабную эскалацию - может начаться мировая война, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни украинская, ни российская стороны никто не готовы к полномасштабной войне. По его словам, если Россия пойдет на эскалацию, может начаться новая мировая война.

Об этом Зеленский заявил во время форума "Украина 30" , посвященному вопросам безопасности.

"Я думаю, что никто не готов совсем (к полномасштабной войне - ред.). Я считаю, что Россия не может на это пойти. Если это произойдет, я считаю, что это может быть мировая война", - заявил президент.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что, по словам Зеленского, на Донбассе значительно уменьшились выстрелов. Он отметил, что снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое.

Также президент сообщал, что украинская власть не согласна сокращать государственные границы ни на миллиметр. И не успокоится, пока некоторые участки границы находятся не под контролем.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин пригрозил странам "с агрессивными планами". По его словам, Россия будет обеспечивать права российского народа и твердо защищать национальные интересы.