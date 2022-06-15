Россия может повысить призывной возраст с 40 до 49 лет из-за дефицита живой силы, - ISW

Российское военное руководство намерено расширить резерв новобранцев, манипулируя служебными требованиями. В РФ могут повысить возрастной ценз для призыва в армию с 40 до 49 лет и отменить обязательное требование о прохождении воинской службы для тех, кто будет служить на контракте в танковых войсках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Этот шаг демонстрирует растущую в России нехватку кадров для восполнения потерь боевых частей. В перспективе российское военное руководство, скорее всего, продолжит усилия по расширению резерва подходящих новобранцев, внося изменения в нормативные документы, регулирующие правила призыва на срочную и контрактную службу.

Ранее сообщалось, что в России активно восстанавливают боеспособность выведенных на переформирование войсковых соединений. Из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии, в регионах РФ могут объявить всеобщую мобилизацию.

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