UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия может повысить призывной возраст с 40 до 49 лет из-за дефицита живой силы, - ISW

Россия может увеличить призывной возраст до 49 лет (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Российское военное руководство намерено расширить резерв новобранцев, манипулируя служебными требованиями. В РФ могут повысить возрастной ценз для призыва в армию с 40 до 49 лет и отменить обязательное требование о прохождении воинской службы для тех, кто будет служить на контракте в танковых войсках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Этот шаг демонстрирует растущую в России нехватку кадров для восполнения потерь боевых частей. В перспективе российское военное руководство, скорее всего, продолжит усилия по расширению резерва подходящих новобранцев, внося изменения в нормативные документы, регулирующие правила призыва на срочную и контрактную службу.

Ранее сообщалось, что в России активно восстанавливают боеспособность выведенных на переформирование войсковых соединений. Из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии, в регионах РФ могут объявить всеобщую мобилизацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойска РФМобилизация в России