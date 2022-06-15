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Росія може підвищити призовний вік з 40 до 49 років через дефіцит живої сили, - ISW

Росія може збільшити призовний вік до 49 років (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Російське військове керівництво має намір розширити резерв новобранців, маніпулюючи службовими вимогами. У РФ можуть підвищити віковий ценз для призову в армію з 40 до 49 років і скасувати обов'язкову вимогу про проходження військової служби для тих, хто буде служити на контракті в танкових військах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Цей крок демонструє зростаючу в Росії нестачу кадрів для заповнення втрат бойових частин. У перспективі російське військове керівництво, швидше за все, продовжить зусилля по розширенню резерву відповідних новобранців, вносячи зміни в нормативні документи, що регулюють правила призову на строкову і контрактну службу.

Раніше повідомлялося, що в Росії активно відновлюють боєздатність виведених на переформування військових з'єднань. Через великі втрати і брак особового складу в армії, у регіонах РФ можуть оголосити загальну мобілізацію.

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