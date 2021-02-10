Россия повысила штрафы за участие в протестах перед акциями за Навального

В Российской Федерации перед новыми акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального повысили штрафы за участие в протестах. Теперь штрафы стартуют от 2 000 рублей (27 долларов).

Новый закон ужесточает административную ответственность за отказ подчиниться требованиям силовых органов. В частности, штраф составит от 2 000 до 4 000 рублей, при повторном нарушении - от 10 000 до 20 000 рублей.

Альтернативой штрафу будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

За финансирование протестов грозит штраф от 10 000 до 15 000 рублей для физических лиц, от 50 000 до 100 000 рублей для юридических лиц. Также штрафы предусмотрены для организации массовых акций.