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Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий", - Минобороны

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий" 2008 года. Таран не исключает, что россияне могут прибегнуть к провокациям, чтобы напасть на Украину.

Об этом сообщил сайт Минобороны.

Такое мнение министр обороны выразил в разговоре с французским послом Этьеном де Понсеном. Таран сообщил послу, что впервые со времен распада СССР зафиксировано развертывание вблизи границы Украины передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками России.

"Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне осознаем, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008-го года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных сил Украины в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400-м тысячам человек на оккупированных территориях выданы российские паспорта", - сказал он.

Таран призвал предоставить Украине План действий по вступлению в НАТО, чтобы привести в сознание российское руководство и не допустить эскалации агрессии против Украины.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Козак заявил, что Россия готова "стать на защиту населения Донбасса" в случае необходимости. Речь идет о жителях оккупированных территорий, получивших российские паспорта.

Напомним, как заявляли в украинском МИД, Россия накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, Украина готова к вторжению России, если оно произойдет.

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Новости Украины Министерство обороны Украиныагрессия РФАндрей Таран
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