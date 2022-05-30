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Может ли Россия повторить попытку захватить Киев: в КГГА дали ответ

Фото: угроза повторного нападения на Киев остается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Угроза повторного наступления на Киев остается. Россия может использовать территорию Беларуси для новой попытки взять столицу Украины под свой контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА (КГВА).

"Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса у России, опасность повторного наступления остается", - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку.

"В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок этого осуществить невозможно. Мы ежедневно следим за действиями противника. Угроза существует и будет существовать пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!" - заверяют в ведомстве.

Напомним, в Кремле на фоне незначительных успехов на Донбассе вновь заговорили о возможности наступления на Киев с целью реализации "плана-максимум".

Ранее сообщалось, что военно-политическое руководство Украины не обладает информацией о наступлении войск РФ на Киев в ближайшее время.

Отметим, что в Киеве уже разработали план обороны на случай возможного наступления.

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Киев